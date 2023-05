Trekking a Contessa Entellina, appuntamento fissato per il 3 giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un week end a Contessa Entellina per vivere con lentezza e assaporare la vita delle piccole comunità e il valore dell'accoglienza. L'incontro è previsto per giorno 3 giugno alle ore 15 a Contessa Entellina, seguirà la sistemazione nelle camere dell'ex convento gestito dall'associazione e poi la visita del centro storico, della chiesa di rito bizantino, della chiesta della madonna della Favara e del museo del contadino. In serata ci si sposterà presso il vicino centro visitatori dell'associazione in aperta campagna dove si passerà una serata in compagnia grigliando e degustando alcuni dei prodotti del territorio. Giorno 4 si partirà per un'escursione di trekking della lunghezza di circa 15 km e della durata di almeno 6 ore nella Riserva naturale orientata Santa Maria del Bosco e Monte Genuardo. L'escursione curata delle guide dell'associazione porterà i partecipanti a scoprire luoghi nascosti e suggestivi in sentieri non segnati e luoghi magici. Il pranzo sarà al sacco e sarà consumato durante l'escursione.