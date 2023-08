Carini in musica, Treephase e dj Silvio Randazzo al Marrakech

Non un venerdì qualunque, ma un venerdì fatto per cantare. I Treephase sono in concerto l’undici agosto al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena a 20 euro. Alle 22 saliranno sul palco i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento.



Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo. L’appuntamento è organizzato da Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o visitare il profilo Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.