Treephase e le selezioni musicali di Silvio Randazzo allo Stand Florio col Dorian

Una prima domenica sera di settembre. Fatta per cantare. I Treephase suonano il 3 settembre allo Stand Florio in via Messina Marine 40.

La serata inizierà alle 20 con ingresso a pagamento con la formula apericena con “tagliere di terra” e drink a 25 euro che comprende: salumi, formaggi, polpettina di vitello speziato con humus di melanzane, involtino di maialino alle erbe con rucola e scaglie di ragusano dop, parmigiana a modo nostro, crostino con speck e fontina, tabbouleh con verdure e salsa verde alla menta e lime.

In alternativa si possono scegliere i piatti dal menù alla carta proposti dallo chef Gaetano La Mantia: busiata con crema di melanzane, pesce spada e pomodorino, spaghetti con gambero, pistacchio e burrata, riccioli con pesto siciliano, filange melenzane e ricotta salata, involtino di ricciola alla siciliana con salsa agli agrumi, filetto di maiale brasato alla birra, bianco mangiare alle mandorle, cannella e cioccolata, gelo di melone, semifreddo ai gelsi con biscotto ai grani antichi siciliani.

Dalle 22 ingresso a 15 euro per assistere allo spettacolo con drink. Alle 22 saliranno sul palco i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento. Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo che porterà le più note hot musicali. L’appuntamento è organizzato da Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare o visitare il link Facebook.