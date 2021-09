Tre serate a Villa Filippina: sul palco Sagi Rei, Sasà Salvaggio e Stefano Piazza

Il Teatro di Villa Filippina a Palermo sarà la location di tre serate all’insegna della buona musica, della comicità e del divertimento. Si partirà il 9 settembre alle ore 21.30 con il concerto “Original Songs” del cantante israeliano Sagi Rei. La voce unica dell’artista internazionale Sagi Rei accompagnerà il pubblico in un viaggio di 10 canzoni tra la musica Black, Folk e Soul.

Tante risate grazie al noto showman palermitano Sasà Salvaggio che venerdì’ 10 settembre alle 21.30 porterà in scena il meglio del suo repertorio, accompagnato musicalmente dal maestro Peppe Corsale. Una comunicazione virale continua che spopola soprattutto per i video da milioni di visualizzazioni all’interno del format Piazza Grande sarà quella portata in scena sabato 11 settembre, sempre alle ore 21.30 dal comico palermitano Stefano Piazza con il suo “Piazza Grande Show” accompagnato dai medley della Fqq band. La direzione artistica dei tre eventi è affidata a Christian Carapezza.

Per partecipare agli spettacoli saranno rispettate le normative anti Covid-19. È necessario esibire il Green pass all’ingresso. I biglietti hanno un costo di 12,00 euro e possono essere acquistati fisicamente presso Villa Filippina, via Villa Filippina n.35, Palermo, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure sul circuito Tickettando.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...