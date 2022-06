Transnational restitution movement: a Palermo tre giorni di talk, concerti, proiezioni e interventi

Al via domani a Palermo la prima tappa del Transnational Restitution Movement a cura di Fondazione Studio Rizoma e Group50:50 con la direzione artistica di Eva-Maria Bertschy e Patrick Mudekereza. Il raduno palermitano del movimento previsto dal 3 al 5 giugno è una chiamata per artisti, attivisti e pensatori dall'Europa e dall'Africa, per una riflessione collettiva attorno al tema "Non è più tempo di negare".

Tre giorni di incontri talks, concerti, proiezioni e interventi per presentare pratiche artistiche e politiche che intendono superare un’ottica colonialista, abbandonando la prospettiva occidentecentrica, sulla scia di un movimento che sin dagli anni Sessanta ha riunito a livello globale i militanti per la restituzione dei manufatti africani come pratica di decolonizzazione e che ha preso un nuovo slancio dopo gli ultimi avvenimenti, con la recente restituzione dei Bronzi del Benin.

Si comincia venerdì 3 alle 17.00 con le “lessons” nell’atrio della Biblioteca Comunale di Casa Professa con la formula di brevi interventi di 20 minuti seguiti dai commenti. I primi ospiti saranno Bénédicte Savoy, consulente di Emmanuel Macron e autrice del rapporto alla base dell’atto di trasferimento di proprietà dei 26 tesori reali di Abomey che la Francia ha restituito al Benin nel 2021; il congolese Emery Mwazulu Diyabanza, fondatore del Multicultural Front Against Pillaging, che nel 2020 è passato alle cronache come il Robin Hood del Congo per aver sottratto dal Musée du quai Branly di Parigi un manufatto trafugato dai paesi occidentali durante il periodo coloniale diventando così il simbolo della c’è la lotta per la liberazione della madrepatria africana da ogni forma di influenza e di dominio; Sepake Angiama curatrice ed educatrice alla Tate Modern di Londra, e l’artista e antropologo Leone Contini, noto per la sua ricerca sulle tracce coloniali sparse nei depositi e negli archivi dei musei italiani.

Alle 20.30 ci si sposta al Complesso Monumentale di Santa Chiara per la proiezione di un film che a distanza di cinquant’anni fa ancora scalpore: You Hide Me del regista ganese Nii Kwate Owoo. Il documentario è considerato il primo film dell'Africa indipendente di lingua inglese. Girato nel 1970 in Inghilterra il documentario è una denuncia del furto e dell'occultamento di arte africana antica e rara nascosta nel seminterrato del British Museo, motivo per cui è stato vietato in Ghana, e è stato bannato per essere anti-britannico, suscitando polemiche e plausi fino ai tempi più recenti, quando è stato premiato come miglior film al Festival del cortometraggio di Parigi 2020.

Si chiude alle ore 21.00 al Complesso Monumentale di Santa Chiara con il concerto dell’acclamato Group50:50, per la prima volta a Palermo nella sua formazione “musicale” in trio, formato dal chitarrista congolese Kojack Kossakamvwe, dal cantante svizzero Elia Rediger e dalla violista palermitana Ruth Kemna, con il suo sound unico che attraversa i generi e gli stili della musica, tra kongo jazz, groove, e classica, e presentando per la prima volta al pubblico i brani del primo album in uscita.

Il gruppo è stato fondato dalla coreografa congolese Dorine Mokha, con il curatore Patrick Mudekereza, il musicista svizzero Elia Rediger e la drammaturga Eva Maria Bertschy, all’indomani del successo dell’opera teatrale Hercules of Lubumbashi - an oratorio of mines”: il racconto sotto forma di opera teatrale in musica del dramma dello sfruttamento di persone e risorse nelle miniere di uranio del Lubumbashi. Un’opera che ha fatto il giro del mondo, segnando l’inizio dell’acclamato sodalizio artistico.

"Non è più tempo di negare" a Palermo è presentato dal Padiglione Europeo, un'iniziativa della Fondazione Culturale Europea che mira a sostenere e promuovere progetti artistici che immaginano futuri desiderabili e sostenibili per l'Europa. Il programma biennale "The Time For Denial Is Over" è un progetto di Group50:50 (Basilea-Lubumbashi), Studio Rizoma (Palermo), Centre d'Art Waza (Lubumbashi) e European Alternatives, in collaborazione con Podium Esslingen, Ctm Festival Berlin, euro-scene Leipzig, Kaserne Basel e Vorarlberger Landestheater. Con il sostegno di Pro Helvetia, Allianz Kulturstiftung, European Cultural Foundation, Turn Fonds of Kulturstiftung des Bundes e Goethe Institut. Co-finanziato dall'Unione Europea.