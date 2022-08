Tramonto alla Neviera, escursione alla scoperta della natura a San Martino delle Scale

Itinerario: San Martino delle Scale-Neviera-Stele di Rosolino Pilo – Neviera (successivamente ci sposteremo in auto presso la Forneria Messina). Tipologia del sentiero: sentiero naturale, mulattiera, pista forestale.

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: medio-bassa

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 3 km

Quota partenza: 668 m

Quota massima: 777 m

Ascesa: 240 m

Discesa: 137 m

Durata: 2 h 00 min (escluso soste).

Escursione che ci permetterà di osservare San Martino delle Scale sotto un diverso colore, quello del tramonto. Faremo uno dei classici tra i percorsi di San Martino delle Scale, la Neviera e la stele di Rosolino Pilo dove ci godremo il tramonto sui monti che circondano Palermo. A termine dell'escursione ci sposteremo presso la Forneria Messina dove degusteremo prodotti locali, realizzati dalle abili mani del Maestro Gianmichele Messina, accompagnati da un calice di birra artigianale.



L'appuntamento è previsto per venerdì 2 settembre alle ore 18:30 in Piazza Padre Semeria (piazza principale San Martino delle Scale)

Partenza ore 19:00. Per informazioni e prenotazioni contattare la guida Aurelio Cibien entro e non oltre mercoledì 31 agosto. L'escursione sarà effettuata al raggiungimento minimo di 10 partecipanti. Prenotare entro e non oltre mercoledì 31 agosto. L'escursione è aperta a tutti ed adatta a persone dai 12 anni in poi. Si chiede una predisposizione al camminare in natura e buona salute, i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza del percorso e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.



La quota comprende:

- escursione naturalistica guidata con assicurazione RC;

- Degustazione presso la Forneria Messina, come indicato nella descrizione;



Abbigliamento:

- scarpe da trekking

- giacca antipioggia/antivento

- adeguata scorta d'acqua

- cappellino

- occhiali da sole

- bastoncini da trekking

- gel mani disinfettante

- torcia (consigliata frontale)

- batterie supplementari per la torcia o powerbank per ricarica.



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo per le diverse condizioni climatiche che potrebbero presentarsi durante l’escursione. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliati pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose.