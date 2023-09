Tramonto e colori con l'eremita Isravele: "acchianata" pomeridiana a Monte Gallo

"Acchianata" pomeridiana in cima al monte Gallo dove l'eremita del semaforo borbonico ci attende per fare due chiacchiere in sua compagnia al calar del sole. Chi volesse potrà contribuire al suo sostentamento donando cibi morbidi quali latte, legumi in scatola, pasta corta, merendine etc. Durata camminata 60/70 minuti, difficoltà medio/bassa (start ore 15.00 inizio via del Semaforo). Ripartenza intorno ore 18.15. Si consiglia abbigliamento adeguato e una giacca/felpa da indossare una volta arrivati "lassù'".