"Triunfi", la tradizione dei canti popolari per celebrare la Santuzza al Castello di Roccella

Due chitarre, un cartellone con le storie di Santa Rosalia e la voce unica dell’artista, cantastorie e cantautrice dialettale Sara Cappello per rendere omaggio alla Santuzza, Patrona di Campofelice di Roccella e di Palermo. L'appuntamento con "La Bella Dama" e la tradizione dei "Triunfi" venerdì 1 settembre alle 21 al Castello di Roccella per il terzo appuntamento di “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella e dall’Associazione Roccamaris Aps.

Sara Cappello celebrerà la Santuzza come anticamente usavano fare i sonatori orbi, cantando i triunfi che inneggiavano a lei, ma renderà anche “visibile”, raccontandola e cantandola, la realtà umana, terrena, femminile di Rosalia, documentata da fonti letterarie e dalla tradizione popolare.

Un lavoro frutto di precise ricerche storiche che la cantautrice conduce da diversi anni con passione di studiosa attenta a non lasciar disperdere un patrimonio popolare unico, divulgandolo e facendolo apprezzare dalle nuove generazioni. Sara Cappello, cantastorie e cantautrice dialettale palermitana, è iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali. È impegnata da diversi anni a rielaborare e ricercare brani della nostra tradizione musicale dialettale, conservati e tramandati grazie all'opera di autorevoli ricercatori quali Alberto Favara, Giuseppe Pitrè, Salvatore Salamone Marino, Lionardo Vigo e a creare un suo nuovo repertorio, scrivendo e musicando nuovi testi. La sensibilità dell'artista, unitamente al suo lavoro musicale e di ricostruzione testuale, consente di recuperare e riascoltare, al di sopra del frastuono dei nostri giorni, la delicatezza e l'intensità della lingua siciliana e del suo prezioso bagaglio narrativo.

Un'altra serata emozionante, dunque, nella fantastica cornice del Castello di Roccella, un'opportunità per poter godere uno spettacolo unico nel suo genere, assolutamente da non perdere. Per informazioni mandare una mail a info@associazioneroccamaris.it.