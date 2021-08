Trabia prima dei Lanza: in un evento le testimonianze preistoriche e la conquista romana

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì?2 agosto alle 21 presso l’Istituto Comprensivo Giovanni?XXIII in via Mattarella, 9 a Trabia, l’iniziativa dal titolo “Trabia prima dei Lanza, dalle testimonianze preistoriche alla conquista romana della Sicilia”. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni?XXIII di Trabia. Dopo i saluti di Giusi Conti, Dirigente Scolastico e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, è prevista l’introduzione di Giada Battaglia, Vice Presidente BCsicilia Trabia e l’intervento di Roberto Incardona, Presidente BCsicilia sede di Trabia.

Avvalendosi delle pochissime informazioni scritte e delle diverse segnalazioni che si sono avute nel corso del tempo, si ricostruirà un breve profilo storico del territorio di Trabia, a partire dalle tracce di frequentazione preistorica. Saranno illustrati dei probabili siti protostorici pressoché sconosciuti, per finire con alcune testimonianze di Età romana. Una storia inedita del territorio di Trabia, prima della fondazione del paese avvenuta, il 19 gennaio 1635 per volontà del principe Ottavio Lanza.

