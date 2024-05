A Trabia l'evento culturale "Viaggio in Sicilia con Sandro e Carla Pertini"

Sabato 18 marzo a Trabia, nei locali dell'Aula Consiliare sita in Via Spalla 28, si svolgerà un evento culturale in memoria del 7°Presidente della Repubblica Sandro Pertini, denominato "Viaggio in Sicilia con Sandro e Carla Pertini", nel corso della serata verrà anche presentato il libro in ricordo dello Statista Socialista "Gli impertinenti" scritto dal prof. Enrico Cuccodoro.

L'evento si svolge sotto il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale e con la partecipazione dell'Associazione Culturale Culturiamo Insieme, "Osservatorio Istituzionale per la libertà e la giustizia sociale 'Sandro e Carla Pertini' e della Coop.Re-Life.

Intervengono

Dott. Francesco Bondi (Sindaco di Trabia)

Avv. Mauro Piazza(Presidente Associazione Culturiamo Insieme)

Prof. Enrico Cuccodoro(Docente Diritto Costituzionale)

Modera: