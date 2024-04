Touring club italiano apre gratuitamente ai visitatori alcune chiese di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Club di Territorio di Palermo del Touring Club Italiano, nell’ambito dell’attività nazionale Aperti per Voi, con i suoi volontari, apre (in forma gratuita) ai visitatori/turisti le chiese di San Giorgio dei Genovesi e di Santa Maria in Valverde, tutti i giovedì dalle 17.00 alle 20.00, e la chiesa anglicana Holy Cross, tutti i martedì dalle 9.30 alle 12.30. Questa iniziativa permette di visitare queste chiese che normalmente sono chiuse al pubblico.

La chiesa di San Giorgio dei Genovesi, risalente al 1576, si trova all’interno dell’antico quartiere della Loggia, compreso tra Via Maqueda, Via Vittorio Emanuele, Via Cavour e Via Crispi. Il nome della chiesa deriva dalla comunità dei mercanti genovesi, assai fiorente nel XV secolo a Palermo. Nella chiesa sono ospitate le lapidi sepolcrali di alcuni personaggi di importanti famiglie genovesi dell’epoca, tra quella della celebre pittrice cremonese Sofonisba Anguissola (1527-1625), famosa ritrattista di corte e allieva di Michelangelo Buonarroti, e di Niccolò Colombo, parente di Cristoforo Colombo, che in vita dichiarò “ligure di nascita, siciliano in morte”. Stilisticamente la chiesa presenta notevoli affinità con l’architettura toscana del Quattrocento e rappresenta una delle testimonianze più significative di quella ecclesiale tardo rinascimentale palermitana. Nelle cappelle delle navate laterali sono presenti dipinti realizzati da insigni pittori dell’epoca.

La chiesa di Santa Maria in Valverde, edificata nel XIV secolo e totalmente rinnovata nel 1633, è un gioiello del barocco palermitano. Il prospetto principale si affaccia su Via Squarcialupo e l’attuale aspetto risale al 1880, quando venne rifatto in stile neoclassico. La pianta è costituita da un’unica grande navata rettangolare, su cui si affaccia il coro. Le raffinate decorazioni, realizzate da Paolo Amato e altri illustri maestri marmorari, sono caratterizzate da simboli tratti dal Vecchio Testamento. La pala dell’altare maggiore, raffigurante la Madonna del Carmelo insieme ad alcuni santi, si deve a Pietro Novelli, che la dipinse nel 1640.

La chiesa anglicana di Holy Cross (Santa Croce), si trova all’angolo tra Via Roma e Via Mariano Stabile. Fu realizzata tra il 1872 e il 1875, su incarico dei cugini Joseph Whitaker Sr. e Benjamin Ingham Jr., eredi di Benjamin Ingham senior, un gentiluomo britannico che si era stabilito in Sicilia e aveva costruito una piccola fortuna economica sul vino Marsala. Lo stile della chiesa è quello gotico tipico delle chiese anglicane dell'epoca, con ampio rosone centrale ed un sottile campanile che termina a punta, mentre la pianta della chiesa è romanica a tre navate. I marmi e le pietre utilizzate per la costruzione della chiesa provengono da Palermo, Carrara, Devonshire, Cornovaglia e Derbyshire. Di particolare interesse è l’organo, realizzato da una ditta londinese, suonato per la prima volta nell'ottobre 1903 e restaurato nel 2003 per celebrarne il centenario. Per la visita alle tre chiese non è richiesta alcuna prenotazione. Per informazioni contattare l’indirizzo mail touringclubpalermo@gmail.com.