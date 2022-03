Zodiaco, Palermo e gli astri: una passeggiata raccontata tra astronomia e astrologia

Domenica 27 marzo Tacus propone "Zodiaco. Palermo e gli astri", una passeggiata raccontata, un percorso originale di lettura e indagine ispirato al legame ancestrale tra l'uomo e le stelle. Qual è l'origine del cosmo? E' possibile "leggere" le stelle? Come interpretarle? Sono solo alcuni degli interrogativi che, dall'alba dei tempi, l'uomo si pone volgendo lo sguardo al firmamento.

Attraverso forme, simboli ed elementi di origine astronomica, astrologica, mitologica e archetipica, un'esplorazione itinerante lungo il cuore della città di Palermo per rintracciare il fascino e l'influenza esercitata dai corpi celesti sulle cose umane, sulla psiche e sul paesaggio urbano che si esplica in una costante interpretazione e raffigurazione metaforica del cosmo. L'attività sarà svolta nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Zodiaco. Palermo e gli astri” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.