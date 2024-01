Villa Giulia, dal genio a kronos: visita guidata tra simbolismo e architettura

Una visita guidata ideata e condotta per Tacus da Valentina Molozzu - storica dell'arte e guida turistica autorizzata - alla scoperta di Villa Giulia, uno tra i più grandi e importanti giardini pubblici di Palermo, definito da Goethe "il più meraviglioso angolo della terra".

Un viaggio - tra architettura, simbolismo, geometria e numerologia - per ripercorrerne il percorso iniziatico e "leggerne" - attraverso le figure affascinanti e complesse del Genio di Palermo e del dio Kronos - i messaggi più reconditi, talvolta nascosti sotto i nostri occhi, spesso difficili da vedere e comprendere.

La partecipazione è valida previa prenotazione

