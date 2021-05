Villa Giulia, dal genio a Kronos: visita guidata tra simbolismo e architettura

Con il ritorno in zona gialla riprendono le attività Tacus in totale sicurezza. Sabato 29 maggio l'associazione propone una visita guidata, ideata e condotta da Valentina Molozzu, storica dell'arte e guida turistica autorizzata, alla scoperta di Villa Giulia, uno dei più grandi e importanti giardini pubblici di Palermo, definito da Goethe "il più meraviglioso angolo della terra".

La visita ripercorre le figure ioniche del Genius Loci e Kronos e si snoda all'interno di un luogo pensato ad hoc per compiervi un viaggio insieme spirituale ed esoterico, in un perfetto equilibrio di architettura, simboli, geometria e numerologia, chiavi di lettura ed interpretazione dei suoi messaggi più reconditi, talvolta nascosti sotto i nostri occhi, ma difficili da vedere e comprendere. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10 davanti l'ingresso della villa (via Lincoln - di fronte al Bar Touring). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €10 per i soci Tacus - €12 per i non soci.

Modalità di partecipazione: il nuovo protocollo per la fruizione delle attività sociali - in ottemperanza alle normative anti Covid-19 vigenti - prevede gruppi contingentati. Per ragioni organizzative e di sicurezza, la partecipazione è valida solo su prenotazione obbligatoria indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Durante l'intera durata della visita sarà obbligatorio l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di 1.5 metri.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche autorizzate. "Villa Giulia: dal Genio a Kronos" è un tour originale ideato da Valentina Molozzu per Tacus Arte Integrazione Cultura. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie, imprevisti e/o disposizioni emanate dalle autorità competenti, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

