Il giardino iniziatico di Villa Giulia, visita guidata al "meraviglioso angolo della terra"

Sabato 26 settembre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura, in collaborazione con Valentina Molozzu, storica dell'arte e guida turistica autorizzata, propone una visita guidata alla scoperta di Villa Giulia - tra i più grandi ed importanti giardini pubblici di Palermo, definito da Goethe "il più meraviglioso angolo della terra" - ripercorrendo, tra architettura e simbolismo, il suo giardino iniziatico.

Un luogo pensato ad hoc per compiervi all'interno un viaggio insieme spirituale ed esoterico, in un perfetto equilibrio di architettura, geometria e numerologia, chiavi di lettura ed interpretazione dei suoi messaggi più reconditi, talvolta nascosti sotto i nostri occhi, ma difficili da vedere e comprendere.

Modalità di partecipazione: in ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente tramite prenotazione entro 48 ore dall'evento, indicando obbligatoriamente i dati personali (nome, cognome e recapito telefonico) di ogni partecipante che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie. Durante l'intera durata della visita sarà necessario mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri e assicurarsi di avere con sé mascherina ed igienizzante a base alcolica. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5°. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate e arricchiti da approfondimenti e/o letture a cura dello staff. “Il giardino iniziatico di Villa Giulia” è un tour originale ideato da Valentina Molozzu Guida Turistica Abilitata per Tacus Arte Integrazione Cultura. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.