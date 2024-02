Villa Giulia, dal Genio a Kronos: visita guidata tra simbolismo e architettura

Una visita condotta da Valentina Molozzu - storica dell'arte e guida turistica autorizzata - tra architettura, simbolismo, geometria e numerologia, alla scoperta di una Villa Giulia affascinante e inedita. Un viaggio "iniziatico" lungo i viali del giardino che passa attraverso del Genio di Palermo e del dio Kronos, così complesse e apparentemente distanti tra loro, punti chiave dell'interpretazione e della decodifica di rimandi e messaggi che i nostri occhi non riescono a "vedere" e comprendere.

La partecipazione è valida previa prenotazione (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Villa Giulia - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx". Ai fini della prenotazione non faranno fede il "parteciperò" all'evento Facebook né richieste di prenotazione incomplete e/o non confermate).

Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. L'evento sarà confermato al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero, condizioni meteorologiche avverse e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di spostare e/o annullare l'evento dando tempestiva comunicazione telefonica agli interessati.