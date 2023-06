In viaggio con i Florio: un itinerario sulle tracce di un'epopea "straordinaria"

Itinerario guidato e teatralizzato, che narra l’epopea della famiglia Florio, magnati dell’industria e protagonisti dell’economia siciliana, a cavallo tra ‘800 e ‘900. Ripercorreremo le vicende di quattro generazioni: dall’arrivo a Palermo di Paolo e Ignazio da Bagnara Calabra nel 1799, all’ascesa economica e sociale di Vincenzo e Ignazio sr, fino al tracollo della fortuna con Ignazio jr., capace però di generare il mito dei Florio.

Il tour si svolge su strada e tocca alcuni dei luoghi più rappresentativi per la storia della famiglia, tra cui: la Cala, la prima bottega in via dei Materassai, piazza Marina e il teatro Massimo. Con la voce dei due ultimi protagonisti, Ignazio jr e Franca, la coppia più invidiata d’Italia, rivivremo i fasti della Belle Époque, di una "Palermo felicissima", capitale di cultura e mondanità, capace di attrarre le teste coronate di tutta Europa e il jet set internazionale.

Con la conduzione e la recitazione di chi ha ideato l'itinerario Giorgio Faraci e Eloisa Lo Piparo (che ringraziamo per la partnership) interpreteranno i personaggi, le voci narranti che riemergono da un'epoca straordinaria e irripetibile. Appuntamento ore 20.15