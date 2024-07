Passeggiata raccontata per ricostruire la storia di Giovanna Bonanno, la “Vecchia dell'Aceto”

Una Palermo settecentesca, sinistra e misteriosa, dove passioni clandestine, tradimenti, complotti e vendette si mescolano in un unicum dalle tinte purpuree e nere, è la cornice all'interno della quale si consuma uno dei casi crime più controversi della storia isolana: la storia dell'avvelenatrice Giovanna Bonanno, temutissima “Vecchia dell'Aceto” e della sua pozione mortale, che ha mietuto nell'ombra innumerevoli vittime, tramandata per secoli dalla tradizione orale e impressa nella memoria grazie ad uno dei romanzi più famosi di Luigi Natoli.



Ma chi è stata davvero Giovanna Bonanno? Come e perché è diventata la Vecchia dell'Aceto? Qual è il segreto del suo veleno? Chi furono le sue vittime?

Nell'anniversario della morte, una passeggiata raccontata per ricostruire, attraverso un'analisi storica, letteraria e criminologica, le tappe fondamentali della vicenda umana e criminale della Bonanno, ripercorrendo i luoghi dove visse e operò.



Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 21 in piazza della Memoria (area pedonale alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell'attività - gratuita per i soci Tacus - è di 5 euro. La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. (Esempio: "La Vecchia dell'Aceto - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative non faranno fede il "parteciperò" su Facebook né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.



L'attività proposta è un racconto itinerante, volto alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale, da non intendersi come visita guidata o tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali o affini, né descrizioni/approfondimenti di carattere artistico - architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, condizioni meteo avverse e/o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.