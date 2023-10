La vecchia dell'aceto con Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: il tour

Una vecchia megera dal passato misterioso, un veleno eccellente e una città dal fascino oscuro. Nuovo appuntamento, domenica 15 ottobre, con "La vecchia dell'aceto", la passeggiata raccontata Tacus dedicata a Giovanna Bonanno, celebre avvelenatrice palermitana, ad oggi uno dei personaggi iconici della storia siciliana, raccontata da Luigi Natoli in uno dei suoi romanzi più coinvolgenti.

Chi è stata davvero Giovanna Bonanno? Come e perché è diventata La Vecchia dell'Aceto? Quante le vittime del suo potente veleno? Sullo sfondo di amori clandestini, tradimenti, vendette e una Palermo dai toni chiaroscuri, un itinerario attraverso i luoghi che la videro protagonista, per ripercorre le tappe salienti della sua vita e del suo commercio di morte.

