Tramonto alla torre medievale di Ballarò: una visita in notturna a San Nicolò

Martedì 14 e giovedì 16 giugno ore 19:45: tramonti alla Torre di San Nicolò a Ballarò. Sarà possibile ammirare la magnifica vista del centro storico di Palermo, circondata dai diversi colori che avvolgono il cielo al calare del sole.

Le visite dei tramonti alla Torre di San Nicolò a Ballarò si svolgeranno all'interno della torre medievale, la stanza Bifore e la ex Sala dell'orologio, fino alla terrazza panoramica. In cima, lo staff Terradamare illustrerà i monumenti principali del panorama e narrerà la storia del monumento e il suo presente, sede di tanti processi sociali della comunità di Ballarò. L'appuntamento con la vista più bella di Palermo è in via Nunzio Nasi 18, al tramonto. Durata visita: 45 minuti circa. Ticket 5 euro (bimbi da 5 a 10 anni 2 euro). Infoline: eventi@terradamare.org.

Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria

Attaccata alla chiesa, è la trecentesca torre civica facente parte del sistema difensivo della città. Fatta edificare dalla universitas palermitana per difendere le mura del “Cassaro”, non faceva parte delle strutture della chiesa ma risultava svincolata ed isolata. “Torre d’eccellenza”, forse la più alta di Palermo, perduto il significato di difesa, se ne volle ingentilire e perdere il suo austero aspetto, applicandole al secondo livello delle bifore arricchite da una cornice d’intarsi.

La torre, articolata in quattro livelli, è stata edificata con pietrame a grossi conci, utilizzando massi tufacei squadrati, che le conferiscono una linea rigorosa e severa. Sicuramente, tra gli elementi principali che caratterizzano la Torre, è il superbo paesaggio che è possibile ammirare dalla sua terrazza, da destra verso sinistra i monumenti del centro storico di Palermo: Cupola della Chiesa del Carmine Maggiore e Mercato di Ballarò, Cupola Chiesa del Gesù, cupola Chiesa di Santa Caterina D’Alessandria, cupola Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, Castello Utvegio e monte Pellegrino, cupola Chiesa di Sant’Ignazio, Teatro Massimo, Cupola chiesa Santissimo Salvatore, cupola Chiesa di Santa Chiara, Liceo Benedetto Croce(ex Ospedale Fatebenefratelli), Palazzo Conte Federico, Palazzo Sclafani, Cattedrale, Porta Nuova, Palazzo Reale, Chiesa di San Giuseppe Cafasso, Chiesa di San Francesco Saverio.