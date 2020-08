Symbolum, messaggi misterici e ordini religiosi: il tour guidato a Palermo

Domenica 6 settembre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone “Symbolum. Messaggi misterici e ordini religiosi”, il tour guidato ideato e proposto da Valentina Molozzu, storica dell'arte e guida turistica autorizzata, sulle tracce di messaggi misterici e simboli esoterici rintracciabili nei luoghi di culto della Palermo storica.

Un viaggio, fatto di segni e simboli sapientemente celati tra i marmi mischi e tramischi, alla scoperta del ricco manto decorativo della Chiesa Gesuita di Casa Professa e dell'Oratorio del Carminello, realizzato intorno al 1690 su commissione della Compagnia della Madonna del Carmelo, nello storico quartiere Albergheria.

Modalità di partecipare: in ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente tramite prenotazione, indicando obbligatoriamente i dati personali (nome, cognome e recapito telefonico) di ogni partecipante che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie. Durante l'intera durata della visita sarà necessario mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri e assicurarsi di avere con sé mascherina ed igienizzante a base alcolica. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5°. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate e arricchiti da approfondimenti e/o letture a cura dello staff. “Symbolum. Messaggi misterici e ordini religiosi” è un tour originale ideato da Valentina Molozzu Guida Turistica Abilitata per Tacus Arte Integrazione Cultura. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.