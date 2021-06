Symbolum, messaggi misterici e ordini religiosi: visita alla Palermo storica

10 euro soci Tacus | 12 euro non soci

Domenica 6 giugno 2021 un nuovo appuntamento con Tacus Arte Integrazione Cultura e Valentina Molozzu sulle tracce di simboli e messaggi misterici che campeggiano nei luoghi di culto della Palermo storica.

Una visita guidata, ideata e condotta da Valentina Molozzu, storica dell'arte e guida turistica autorizzata tra segni, simboli e messaggi celati, tra marmi mischi e tramischi dell'ininterrotto manto decorativo della Chiesa Gesuita di Casa Professa. Il tour proseguirà con la visita dell’Oratorio del Carminello e della cripta sottostante, costruiti intorno al 1690 per volere della Compagnia della Madonna del Carmelo nello storico quartiere dell’Albergheria. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 9 presso l'ingresso della Chiesa del Gesù a Piazza Casa Professa. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 10 euro soci Tacus, 12 euro non soci.

In linea con le disposizioni nazionali e regionali anti Covid-19, il gruppo sarà contingentato e la partecipazione valida esclusivamente su prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno comunicati alle autorità sanitarie competenti. Per ragioni di sicurezza, durante l'intera durata della visita sarà obbligatorio l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di 1.5 metri.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche autorizzate. "Symbolum, messaggi misterici ed ordini religiosi. Visita guidata tra i simboli della Palermo storica", è un tour originale ideato da Valentina Molozzu per Tacus Arte Integrazione Cultura. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie, imprevisti e/o disposizioni emanate dalle autorità competenti, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

