Symbolum tra messaggi misterici e ordini religiosi: la passeggiata itinerante

Un tour sullo stretto intreccio che intercorre tra ordini religiosi e massoneria e sulle tracce da quest’ultima lasciate all’interno di strutture architettoniche e luoghi di culto, condotto da Valentina Molozzu, storica dell'arte e guida turistica autorizzata.

Un viaggio nel cuore della città vecchia che parte dalla Chiesa Gesuita di Casa Professa, con simboli e messaggi scritti nei suoi marmi mischi e tramischi, fino all'Oratorio del Carminello e la straordinaria cripta sottostante, realizzati intorno al 1690 su commissione della Compagnia della Madonna del Carmelo, nello storico quartiere dell'Albergheria.

