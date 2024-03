Symbolum, messaggi misterici e ordini religiosi: il tour guidato a Palermo

Un tour guidato, ideato e proposto per Tacus da Valentina Molozzu - storica dell'arte e guida turistica autorizzata - sulle tracce di messaggi misterici e simboli esoterici rintracciabili nei luoghi di culto della Palermo storica.

Un viaggio, fatto di segni e simboli sapientemente celati tra i marmi mischi e tramischi, alla scoperta del ricco manto decorativo della Chiesa Gesuita di Casa Professa e dell'Oratorio del Carminello, nello storico quartiere Albergheria. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 320 226 7975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Symbolum - 2 pax - Mario Rossi -Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative, non faranno fede e/o richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.

L'evento è a numero chiuso e sarà confermato al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.