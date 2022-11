Suggestioni verghiane in una passeggiata: Palermo con gli occhi di Giovanni Verga

In occasione del centenario della morte, un omaggio dedicato a Giovanni Verga, vanto siciliano e gigante della narrativa italiana. Una passeggiata letteraria sulle tracce dello scrittore, delle sue novelle e dei suoi personaggi. Un viaggio immaginifico tra i luoghi della città, idealmente visti attraverso i suoi occhi, per rivivere voci, scenari, suggestioni tratte delle sue opere e raccontare - nel suo "modo più vero" - uno spaccato della Sicilia post unitaria tra tradizioni, usi, costumi e antichi mestieri.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 16 a Piazza San Giorgio dei Genovesi. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp). L'evento è un racconto itinerante a carattere divulgativo, da non intendersi come una visita guidata o un tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di anomalie e/o cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva.