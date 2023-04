Storie dai vicoli: un viaggio insolito fra personaggi e leggende delle strade di Palermo

In arrivo un intrigante e suggestivo tour tra i vicoli del centro storico di Palermo, in programma domenica 30 aprile. Una passeggiata insolita all’interno dei Mandamenti Loggia e Tribunale, alla scoperta delle storie legate alle vie e alle piazze della città antica. Moltissime sono le curiosità che le targhe antiche evocheranno: dai toponimi di mestieri scomparsi ai rivoluzionari morti ammazzati; dai nomi di immagini miracolose alle oscure cripte luoghi di insperata salvezza; mille e più suggestioni che innocui vicoli e piazze sconosciute saranno in grado di risvegliare dalla memoria del tempo.

Il tour è una passeggiata raccontata dal nostro esperto e coltissimo prof. Vincenzo Ganci, guida turistica abilitata e appassionato conoscitore e divulgatore della storia della città. All'interno del tour anche la visita dell'Oratorio del Santissimo Rosario in San Domenico, uno scrigno del 1500, considerato uno dei più eleganti e ricchi oratori della città per la meravigliosa decorazione a stucchi, realizzata da Giacomo Serpotta, e per la presenza di pregevoli tele del ‘600 di autori fiamminghi, tra i quali Van Dyck, italiani, siciliani e di scuola caravaggesca. Prenotazione obbligatoria tramite www.archeofficina.com.