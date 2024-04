Squarcialupo e i Beati Paoli: congiura, sangue e mistero in un tour in giro per la città

Nella cornice misteriosa e affascinante di una Palermo cinquecentesca, fatta di complotti e macchinazioni, congiure e vendette, un'indagine itinerante per ricostruire, passo dopo passo, trame economiche e intrighi politici dietro l'efferata morte di Gianluca Squarcialupo – nobile siciliano a capo di una delle più controverse rivolte della storia isolana – legata alla temibile e leggendaria setta dei Beati Paoli.

Chi e perché ha voluto la fine di Squarcialupo? Quante e quali verità si celano dietro questo delitto?

Tra fonti e rimandi storici e letterari, un itinerario alla scoperta di un lato inedito e intrigante del Rinascimento siciliano.

