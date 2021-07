Dai castelli di Cefalà Diana e Marineo alla Real Casina di Caccia a Ficuzza: sabato in tour

I tour di Siciliando ripartono con la visita di due castelli siciliani - il Castello arabo normanno di Cefalà Diana e il Castello Beccadelli in località Marineo- e della Real Casina di Caccia a Ficuzza, il Palazzo Reale voluto da re Ferdinando III di Borbone all'interno della Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza.

Il tour si concluderà al Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), primo "ospedale" siciliano per la fauna selvatica con funzioni di assistenza, riabilitazione e reinserimento in natura per animali vittime di incidenti e di bracconaggio.

Il tour firmato Siciliando comprende un light lunch presso il ristorante “Al Castello” di Salvatore Pulizzotto, gestore del museo etnoantropologico e proprietario della collezione nell’ala ovest del Castello Beccadelli. Le visite verranno effettuate nel massimo rispetto della normativa anti-covid. Si raccomanda pertanto di portare al seguito i dispositivi di sicurezza previsti in luoghi chiusi e qualora non sia garantita un'adeguata distanza interpersonale. Si ricorda infine che il tour prevede che i partecipanti siano automuniti.

Partenza da Palermo ore 8,30 da via Regione Siciliana sud est, altezza civico 1843 (bar Baby Luna) e ulteriore punto di ritrovo alle ore 9,15 presso lo slargo all’altezza del Motel “La Collina”, SS 121 (2 km dal bivio di Bolognetta, venendo da Palermo).

Costo del tour compreso di light lunch e tesseramento all'associazione SiciliandoStyle: 25 euro. Per aderire e prenotare è disponibile l'indirizzo mail SiciliandoStyle@gmail.com.



