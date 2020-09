Shalom, ebrei a Palermo: alla scoperta di uno dei più antichi quartieri della città

Un tour guidato, ideato e condotto da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, alla scoperta dell’antico quartiere ebraico di Palermo. Un itinerario nel cuore del centro storico, che attraversa gli antichi rioni della Meschita e della Guzzetta, per ricostruire le tappe fondamentali della storia di una delle comunità più grandi, ricche ed importanti di Sicilia: dalle origini, alle politiche di integrazione e convivenza nel tessuto economico e sociale urbano, alla definitiva cacciata del 1492 voluta dai sovrani spagnoli. Un vero e proprio tuffo nel passato sulle tracce di una importantissima e preziosa eredità storica e culturale.

Modalità di partecipazione: in ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente entro 48h dall'evento. Sarà necessario indicare i dati (nome, cognome e recapito telefonico) di ogni singolo partecipante che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Per l'intera durata dell'attività si dovrà mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri e assicurarsi di avere con sé mascherina e gel igienizzante a base alcolica. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5°. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate. “Shalom: ebrei a Palermo” è un tour originale ideato da Manuela Randazzo per Tacus Arte Integrazione Cultura. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.