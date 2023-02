Shalom, ebrei a Palermo: un tour guidato nei meandri dell'antico quartiere ebraico

Un tour guidato condotto per Tacus da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, alla scoperta dell'antico quartiere ebraico palermitano, sulle tracce dei luoghi dove, un tempo, erano site le botteghe, il bagno rituale, la sinagoga, l'ospedale e il macello. Un itinerario, tra storia e memoria, per ripercorrere le tappe fondamentali della presenza della comunità giudaica nel capoluogo siciliano e rintracciare lo sviluppo architettonico - urbanistico della vecchia Giudecca. Il tour comprende la visita alla Basilica e al Chiostro della Magione.

