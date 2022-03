La setta del pugnale, i Beati Paoli e Squarcialupo: la passeggiata in centro storico

Sabato 5 marzo nuovo appuntamento con "La setta del pugnale. I Beati Paoli e Squarcialupo", la passeggiata raccontata Tacus sui fatti che porterà la strada di Gianluca Squarcialupo, giurato e rivoltoso palermitano, ad intrecciarsi a quegli onnipresenti Beati Paoli. Quali patti, quali congiure si nascondo dietro il brutale assassinio di Squarcialupo? E in che modo coinvolgono la setta? Sullo sfondo di intrighi, rivolte e tradimenti, un itinerario storico-antropologico sulle oscure trame del cinquecento palermitano.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 16 a Piazza dei Genovesi. Il contributo a sostegno dell'iniziativa più di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. L'evento si svolgerà in conformità con le disposizioni anti Covid vigenti. La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante. Non sono previsti ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e /o altre ragioni organizzative, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.