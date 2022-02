La setta del pugnale, squarcialupo e i Beati Paoli: la passeggiata raccontata

Quanti e quali avvenimenti storici siciliani si intrecciano con le vicende dei Beati Paoli? Sullo sfondo di oscure trame, politiche ed economiche del Rinascimento siciliano, una passeggiata raccontata sulla figura di Gian Luca Squarcialupo, capo di una delle più note rivolte popolari isolane, assassinato nella chiesa dell'Annunziata a seguito di una congiura ai suoi danni.

Quali erano i piani del nobile Squarcialupo? Chi e perché lo ha ucciso? E come la sua morte coinvolge i leggendari Beati Paoli, misteriosa setta che nel pugnale e nella segretezza le sue armi più letali? Tra rivolte e tradimenti, congiure, macchinazioni e processi sommari, un'indagine itinerante per rispondere a questi interrogativi rispolverando pagine di storia (forse) dimenticate che rivelano i tratto di una Palermo dalle tinte fosche e misteriose.

