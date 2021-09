La setta del pugnale, Squarcialupo e i Beati Paoli: la passeggiata a Palermo

Sullo sfondo di oscure trame, politiche ed economiche, una passeggiata raccontata sulla vicenda di Gianluca Squarcialupo, nobile siciliano e giurato di Palermo messosi a capo di una rivolta per destituire il viceré Moncada, vittima di una congiura e viene assassinato nella chiesa dell'Annunziata. Tra intrighi, rivolte e tradimenti, la storia si intreccia a doppio filo con la temuta setta dei Beati Paoli al centro di congiure, macchinazioni e processi sommari, sullo sfondo di una Palermo dalle tinte fosche e misteriose.

In linea con le disposizioni anticovid vigenti, le attività prevedono gruppi contingentati a cui sarà possibile aderire solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati personali che saranno comunicati alle autorità sanitarie competenti in caso di necessità.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “La setta del pugnale. Squarcialupo e i Beati Paoli” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.



