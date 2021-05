I sentieri di flora, visite guidate all'aria aperta: l'Orto Botanico tra piante e miti

Domenica 30 maggio l'associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone una visita guidata, ideata e condotta da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, alla scoperta dell'Orto Botanico di Palermo, enorme museo all'aperto custode di oltre 1.200 specie vegetali, autoctone ed esotiche, per ripercorrere il legame che, nei secoli, ha portato le piante ad essere considerate manifestazioni del divino.

Dal grandioso mito dell'Albero cosmico, al giardino dell’Eden, un percorso che coniuga piante e mitologia, natura ed empireo, mostrando tutto il fascino di un mondo in gran parte dimenticato e la profondità di una saggezza plurimillenaria che, fondandosi su un’incredibile conoscenza delle piante, ha saputo armonizzare le attività umane con gli equilibri e i ritmi della natura. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10:00 davanti l'ingresso dell'Orto Botanico (via Lincoln, 2). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €12 per i soci Tacus - €15 per i non soci comprensivo di ticket d'ingresso.

Modalità di partecipazione: il nuovo protocollo per la fruizione delle attività sociali - in ottemperanza alle normative anti Covid-19 vigenti - prevede gruppi contingentati. Per ragioni organizzative e di sicurezza, la partecipazione è valida solo su prenotazione obbligatoria indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Durante l'intera durata della visita sarà obbligatorio l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di 1.5 metri. I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche autorizzate. "I sentieri di Flora. L'Orto botanico tra piante e miti", è un tour originale ideato da Manuela Randazzo per Tacus Arte Integrazione Cultura.

Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie, imprevisti e/o disposizioni emanate dalle autorità competenti, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

