Scenari divini: l'immaginifico sacro dei Presepi in un itinerario a Palermo

Sabato 6 gennaio ore 10,30 al via il primo itinerario tematico del 2024 di In itinere si tinge dello spirito della festa nel giorno in cui arrivano i Re Magi davanti a salutare il Bambinello Divino. L’atmosfera a Palermo conserva intatto tutto il fascino spirituale e scenografico che si manifesta nella tradizione dei presepi allestiti dentro le chiese, luoghi già bellissimi, che in questo periodo amplificano il loro splendore.

Dal primo presepe rappresentato da San Francesco nel lontanissimo medioevo esattamente 800 anni fa, ancora oggi si conserva l’arte di predisporre le scene intorno al luogo nei pressi di Betlemme che, secondo il racconto, vide nascere il Re dei Re sotto lo scintillio della stella cometa. Un percorso a piedi che coinvolge tutti adulti e bambini camminando sulle strade della città antica, immersi dentro l’aria di festa.

Un itinerario che si snoda tra alcuni dei luoghi già suggestivi per la loro bellezza all’interno dei quali vengono allestiti in cappelle e altari le scene della natività, ognuno con la sua caratteristica tipicamente locale che è una iconografia nelle personificazione delle figure, nelle vesti, nei visi come delle ambientazioni. Ogni tappa uno scenario diverso, ogni presepe un racconto legato alle usanze, agli aneddoti e alle curiosità storiche e religiose, che si comincerà con una degustazione di buon augurio a tutti i partecipanti.

Appuntamento ore 10.30 Chiesa di S. Maria della Mercede al Capo.

Fine percorso Cattedrale

Durata complessiva 2 ore circa, incluse soste

Itinerario facile, adatto anche a bambini

Quota di adesione € 12

(che include auricolari personali, degustazione, ingresso nei siti visitati)

Prenotazione obbligatoria: info_initinere@libero.it. Possibilità di parcheggio nelle zone limitrofe: piazza indipendenza, ospedale dei bambini, tribunale, mercato del Capo. (Chiese visitate: Santa Maria della Mercede al Capo; San Gregorio Papa al Capo; Chiesa dei quarantaquattro martiri alla Guilla, Chiesa dei fornai, Cattedrale)