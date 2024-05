Alla scoperta dei Qanat, visite guidate al gesuitico alto: l'appuntamento sotterraneo

Finalmente si scende ancora una volta nel sottosuolo. ArcheOfficina, in collaborazione con le guide speleologiche del CAI Palermo, è lieta di comunicare che sono riprese le visite guidate all'interno dei Qanat di Palermo. La prossima data è in programma venerdì 10 maggio, con turni di visita alle 19 e alle 20.

Verrà fatta un'introduzione storica dagli archeologi della cooperativa, quindi verrà visitato un settore degli intricati cunicoli sotterranei in compagnia di una guida speleologica del gruppo Cai Sicilia, che fornirà anche l'attrezzatura necessaria (casco, imbracatura, stivali). I Qanat (in arabo: ????‎, qan?t) sono l'esito di un imponente opera di ingegneria idraulica, cominciata durante la dominazione musulmana in Sicilia e soprattutto nella capitale, la Medina (Palermo), per irrigare i fertili campi del Genoardo e della Conca d'Oro.

Dal momento che i canali sono immersi nell'acqua per circa 50 cm si consiglia un abbigliamento sportivo con k-way impermeabile e un cambio di pantaloni e calzettoni. All'ingresso verrà fornita l'attrezzatura per la visita speleologica consistente in stivali, k-way (nel caso non ne foste provvisti autonomamente), caschetto con torcia e imbracatura. Prenotazione obbligatoria (con acquisto anticipato del ticket) tramite il link. Prima di prenotare verificare la disponibilità.