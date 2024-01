Casa Museo Raffaello Piraino apre le porte al nuovo allestimento “Prima e dopo il liberty” e sarà visitabile ogni sabato e domenica alle ore 11 e su prenotazione anche a piccoli gruppi. Occasione imperdibile per ammirare gli splenditi abiti e le nuove acquisizioni del Museo del Costume, raccontati direttamente dal professore Raffaele Piraino, ex docente di Storia del Costume dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo.

Un viaggio nel tempo impreziosito dall'eterogeneità e dall’eclettismo della Casa Museo, realtà unica nel suo genere, che, oltre a essere un punto di riferimento per la storia del costume in Sicilia, contempla anche esempi mirabili di pittura, scultura, archeologia, arti decorative e applicate di varie epoche.

Le visite si svolgeranno presso la sede della Casa Museo in via Dell’Università 54 a Palermo. Ogni visita dura un'ora e 15 minuti a fronte di un contributo di 12 euro a persona. Per prenotare le visite è necessario inoltrare una mail casamuseoraffaellopiraino@gmail.com. Le visite avranno luogo al raggiungimento di minimo 10 prenotazioni fino a un massimo di 20.