Palermo vintage, la città com'era una volta in una passeggiata tra luoghi e ricordi

Com'era Palermo 100 o 1000 anni fa? Come apparivano luoghi e scenari del nostro quotidiano? Dalla sua fondazione ad oggi la città ha molte volte cambiato il proprio volto, pur rimanendo fedele a se stessa, vestendosi di gloria e decadenza, di sfarzo e di miseria, in un infinito gioco di luci e ombre.

Domenica 18 settembre Tacus propone "Palermo vintage. La città com'era una volta", una passeggiata sentimentale per (ri)vivere una città perduta, a volte dimenticata, altre nascosta, altre ancora irrimediabilmente cambiata. Un viaggio in una vera e propria atmosfera d'antan tra toponomastica, memoria e racconti popolari per riportare alla mente, con un pizzico di nostalgia, storie e immagini della Palermo che fu.

