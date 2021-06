Palermo taliata e arraggiata: storia di monumenti, palazzi e abbanniate in un tour

Palermo è una storia di monumenti, palazzi e capolavori d’arte ma è anche voci e suoni, vanniate e abbanniate, un racconto di modi di essere e di esprimere la passione di una identità che è tipica di questa città.

Intorno a questo mondo abbiamo costruito un itinerario narrato che vi porta dentro i luoghi e dentro le storie di personaggi, modi di dire, usanze che ancora oggi non si sono perse ma sono il nostro retaggio. La "raggia" non è solo invidia, è molto di più di questo, come del resto la "taliata" non è solo uno sguardo ma tutto un linguaggio che dagli occhi arriva fino alle vene.

Scopriremo chi tipicamente provava raggia e come si manifestava, dove la si poteva sentire espressa tra curtigghi e maldicenze che serpeggiavano tra il popolo e la nobiltà, case, palazzi, corti e putie. Partendo dal Foro Italico arriveremo a toccare punti cruciali della città e in ogni tappa un racconto arricchirà il percorso fino alla fine dove ci fermeremo al crocevia più famoso della città antica.

Appuntamento davanti la gelateria Ilardo - Foro Italico

Durata 1,30 - percorso facile

Evento nel pieno rispetto delle normative vigenti relative al contenimento

Quota di adesione 10 euro

Visita guidata con guida turistica abilitata e degustazione

Prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito: info_initinere@libero.it

Dettagli itinerario

Si inizierà partendo dai luoghi del contesto urbano di Porta Felice, Kalsa e via Alloro, i dintorni del Cassaro /Corso Vittorio Emanuele e le Piazze Marina, Borsa e Vigliena, scenari cruciali della storia cittadina per addentrarci nei racconti popolari. Un viaggio dentro la Palermo ritrovata sotto l’egida di questa nuova estate, che comprenderà, come consuetudine, la nostra degustazione sempre servita in appositi involucri personali.

