Palermo ha un'anima tenebrosa, la passeggiata "stregata" nei luoghi della Controriforma

Palermo non è solo una città caratterizzata da una particolarissima luce, ma possiede un misterioso cuore di tenebra che ha origine antiche. Un aspetto di questa anima tenebrosa è legata al periodo della Controriforma, e dell'Inquisizione spagnola, anni in cui la città pullulava di perseguitati e di persecutori, uomini che si contendevano lo scenario in mezzo alla folla degli astanti.

L'associazione culturale Siciliandostyle vi invita a partecipare a una nuova passeggiata che avrà come tema i fatti, le vicende e i luoghi degli anni della Controriforma. L’itinerario, curato dal professore Emanuele Drago e teatralizzato da Barbara Mazzola, si addentrerà e narrerà le vicende che hanno riguardato eretici e megere, svelandoci una Palermo inedita e stregata che i graffiti dello Steri rendono carica di fascino.

Il raduno della passeggiata avrà luogo il 28 novembre, davanti alla Villa Giulia a Palermo, alle ore 9.30 e si concluderà, dopo circa due ore, davanti Porta Felice. Il prezzo della passeggiata è di 12 euro a persona (associati), 16 euro a persona (non associati). Per prenotare inviare una email a SiciliandoStyle@gmail.com. Si raccomanda, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, di indossare sempre la mascherina e di munirsi di Green Pass (per garantire il distanziamento verranno forniti radio auricolari sanificati). La passeggiata prevede la visita di due interni: le Carceri Filippine dello Steri e l’Oratorio dei Bianchi.