Bike tour alla scoperta di una Palermo segreta fatta di misteri, storie e leggende

Una pedalata guidata alla scoperta dei tanti luoghi di Palermo che sveleranno misteri, storie e leggende. Un modo per scoprire i mille volti della città e tante storie: dalla setta misteriosa dei Beati Paoli, resa celebre dal romanzo di Natoli, alle vicende del famoso Conte di Cagliostro, figura conosciuta in tutta Europa. E ancora le storie dell'inquisizione e delle sue vittime spesso accusate di stregoneria, i veleni di Palermo con la storia dell’acqua Tofana. Ma non solo, anche leggende celate tra i vicoli del centro storico.

Il tour di Seecily Tourism Servies inizierà da piazza Bologni per poi snodarsi per le vie del centro.