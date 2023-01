Palermo occulta al di là del regno: la passeggiata raccontata su spiritismo e medium

Una passeggiata raccontata sulle tracce di entità sovrannaturali, ipnotisti, spiritismi, medium ed esperimenti medianici. Un'indagine storico – antropologica che, tra scientismo e credenza , ripercorrere i fenomeni connessi con lo spirito, la nascita e lo sviluppo dello spiritismo, in Europa e in Italia, e gli studi di parapsicologia.

Un viaggio immaginifico indietro nel tempo e "al di là del Regno", alla scoperta di storie, protagonisti, caratteri ed eredità trasmesse. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerata valida come prenotazione il "parteciperò" su Facebook.

L'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo. Il suddetto non è da intendersi come una visita guidata o tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva.