La Palermo noire, complotti e rivolte: un itinerario inedito nel cuore della città

Il 7 luglio alle ore 20:15. La Palermo noire: complotti e rivolte. Un altro itinerario inedito nel cuore della città, quella nascosta dove si consumano le vicende dei complotti e delle congiure segrete.

E’ la Palermo a tinte noire raccontata da storie che si dipanano nel centro storico dove nobili e popolo si mescolavano in una città non ancora così espansa. Camminando per gli antichi mandamenti passando tra palazzi, piazze, cortili e vicoli nascosti per rivivere gli scenari dove si svolgevano i fatti che hanno visto protagonisti cospiratori, premeditati piani per sovvertire l’ordine sovrano, complottare e ordire trame occulte.

Nel cuore oscuro della città che non dorme mai e dei popoli venuti da dovunque, ci affacciamo su questo scorcio di racconto che ancora oggi mescola la bellezza di luoghi storici con la decadenza dei tempi.