Malocchio, filtri, fatture ed altre storie di ordinaria "magarìa": il tour Palermo misterica

Malocchio, filtri, fatture ed altre storie di ordinaria magarìa. Nuovo appuntamento, sabato 9 dicembre, con "Palermo misterica", la passeggiata raccontata sull'affascinante e poco conosciuto mondo della magia popolare siciliana. Ripercorrendo parte del centro storico, un itinerario antropologico alla scoperta di magàre e fattucchiere, simboli, linguaggi, formule incantatorie e antichi rituali - stratificatisi, nei secoli, nel tessuto popolare isolano - custoditi e tramandati di generazione in generazione.

