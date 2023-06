Palermo "misterica" tra magia ed esoterismo: la passeggiata nei meandri della città

Nuovo appuntamento, venerdì 30 giugno, con "Palermo misterica. Magia, mistero ed esoterismo", la passeggiata raccontata ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura sulle forme, i simboli e i linguaggi della magia popolare siciliana. Un racconto itinerante dal taglio storico - antropologico, nel cuore del centro storico cittadino, sulle tracce di magàre e persistenze magico - religiose, tra antichi rituali, filtri, fatture e formule incantatorie.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi (anche via WhatsApp indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo). Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.