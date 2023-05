Palermo misterica: magia, mistero ed esoterismo in una passeggiata

Poche realtà sono riuscite a mantenere nei secoli un legame così stretto con le proprie tradizioni come la Sicilia, una terra profondamente intrisa di mistero e magia, custodita come un segreto prezioso da generazione in generazione.

Formule incantatorie e antichi rituali, che affondano le proprie radici in un passato antichissimo, tramandate da

madre in figlia, al centro di “Palermo misterica. Mistero, magia ed esoterismo”, la passeggiata raccontata Tacus su forme e linguaggi della magia popolare siciliana.

La partecipazione è valida su prenotazione (anche via WhatsApp indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo). Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.