Palermo misterica: magia, mistero ed esoterismo in una passeggiata

Nuovo appuntamento, venerdì 24 settembre, con "Palermo misterica: magia, mistero ed esoterismo", la passeggiata raccontata ideata e proposta da Tacus sulle forme, i simboli e i linguaggi della magia popolare siciliana. Un racconto itinerante dal taglio storico - antropologico, tra le arterie del centro storico cittadino, sulle tracce di magàre e fattucchiere tra antichi rituali, filtri, fatture e formule incantatorie.

L'evento è da considerarsi come un racconto itinerante. Non è una visita guidata, si snoda totalmente in esterna e non prevede ingressi a siti monumenti e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo Misterica. Magia, mistero ed esoterismo" è un percorso originale ideato nel 2016 da Tacus Arte Integrazione Cultura e riproposto arricchito da nuovi contenuti.

