Palermo misterica: tour tra magia, mistero ed esoterismo

Una passeggiata raccontata, storico - antropologica, per ripercorrere le origini, il senso, i valori, le forme e i simboli della magia popolare siciliana. Suggestioni e sopravvivenze, tramandate da generazioni, costituite da antichi rituali, feticci, amuleti, filtri d'amore e formule incantatorie.

Un percorso per tracciare un excursus sull'evoluzione della pratica magica e delineare il complesso e articolato "sapere magico" fatto di riti propiziatori, divinatori, credenze, oggetti, gesti e parole. L'evento è a numero chiuso con posti limitati, organizzato in conformità alle linee guida nazionali e regionali anti covid-19. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerata valida come prenotazione il "parteciperò" su Facebook).