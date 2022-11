Palermo misterica tra magia, mistero ed esoterismo: nuovo appuntamento con la passeggiata raccontata

Nuovo appuntamento con la magia popolare siciliana. Venerdì 18 novembre Tacus ripropone "Palermo misterica. Magia, mistero ed esoterismo", la passeggiata raccontata storico-antropologica originale sulle tracce di antichi rituali, formule incantatorie, malocchio ed altre storie di ordinaria magària.

Nel cuore del centro storico, nelle arterie della città, un itinerario, nato da un lavoro di ricerca svolto sul campo, per far luce sul bagaglio di credenze e pratiche magico - religiose stratificatesi per secoli nel tessuto popolare palermitano. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp).

L'evento è da considerarsi come un racconto itinerante. Non è una visita guidata, si snoda totalmente in esterna e non prevede ingressi a siti monumenti e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.