Palermo misterica: passeggiata raccontata tra magia, mistero ed esoterismo

Nuovo appuntamento, venerdì 17 settembre, con "Palermo misterica. Magia, mistero ed esoterismo", la passeggiata raccontata ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura sulle forme, i simboli e i linguaggi della magia popolare siciliana. Un racconto itinerante dal taglio storico - antropologico, nel cuore del centro storico cittadino, sulle tracce di magàre e persistenze magico - religiose, tra antichi rituali, filtri, fatture e formule incantatorie.

L'attività si svolge in linea con le vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è, dunque, valida su prenotazione (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook). Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.